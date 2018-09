Danske Bank: Investorer frygter økonomisk sanktion på 30 mia.

I mandags meddelte Danske Bank, at den interne undersøgelse med hensyn til hvad der er foregået i den estiske filial er færdig og (må det forstås) vil blive offentliggjort den 19/9. Investorerne reagerede har igen reageret med yderligere kursfald, som har barberet lidt mere end 3 % eller ca. 4,5 mia. af markedsværdien af Danske Bank. Med udgangspunkt i Danske Banks evne til at forrente egenkapitalen de seneste år og med den guidance, som Danske Bank har sendt ud, kan det beregnes, at investorerne nu frygter en samlet bøde, m.v. i størrelsesorden 30 mia.

Når det drejer sig om banker, er der en meget fasttømret relation mellem prisfastsættelse målt som kurs/indre værdi og evnen til at forrente egenkapitalen.

Nulpunktet forstået som prisfastsættelse til netop den bogførte egenkapital er 10 % egenkapitalforrentning.

I 2016 og 2017 har Danske Bank været i stand til at forrente egenkapitalen med 13,1 % og 13,6 % respektivt.

For 2018 forventes en lavere egenkapitalforrentning (før indregning af Estland), men stadig i omegnen af 12 %

Aktuelt prissættes Danske Bank til den bogførte værdi af egenkapitalen ultimo 2017 på 153 mia.

De seneste år har prisfastsættelsen ligget mellem 1,3-1,45x den bogførte egenkapital, meget i tråd med evnen til at forrente egenkapitalen på 13,1-13,6 %

En prisfastsættelse på 1x bogført egenkapital svarer netop til en forventet ROE på 10 %.

Hvis Danske Bank langsigtet kan levere 12 % ROE, vil det svare til en prisfastsættelse, som er 20 % højere end det nuværende niveau.

20 % over det nuværende niveau svarer til 30 mia.

Får Estland for 30 mia. kroner konsekvenser?

Investorerne har ikke nødvendigvis taget udgangspunkt i det værste tænkelige scenarie, men en prisfastsættelse på 1x ultimo 2017 bogført egenkapital, vidner om stor investornervøsitet forud for næste uges afgørende offentliggørelse af rapporten. Hvis en økonomisk sanktion kommer til at begrænse Danske Banks muligheder for at drive bankforretning, skal der en meget stor en af slagsen til for at retfærdiggøre den nuværende relativ lave prisfastsættelse. Det virker som om værdisætningen af aktien har taget udgangspunkt i, at der efter offentliggørelsen skal statueres et meget stort eksempel på at hvidvask er en meget alarmerende overtrædelse af reglerne. Uanset hvad der kommer til at ske, indikerer den nuværende prisfastsættelse, at muligheden for et lettelsens suk på aktiemarkedet er tilstede; alt i alt.

Mere end økonomiske sanktioner som tæller for investorerne

For investorerne handler det ikke kun om de økonomiske konsekvenser. Vigtigt bliver det også at holde øje med om forløbet, ifald det er stærkt ansvarspådragende, får konsekvenser for topledelse og bestyrelsesformand. I fald det sker, vil investorerne spejde efter om der allerede nu kommer en stærk topledelse, som ikke efterlader et vakuum. Den samlede kursreaktion vil således være en kombination af økonomiske sanktioner, eventuelle ledelseskonsekvenser og det fremadrettede.

Anm: Jeg ejer ikke aktier i Danske Bank