Teva: Det tager tid før investorerne bliver dus med Kåre

Kåre Schultz leverede sit første hele kvartalsregnskab som topchef for Teva og de første resultater er ikke kun lovende, men endda meget lovende. Efter et markant bedre end ventet regnskab steg aktien 6 % i formarkedet, men endte netto dagen med at være 4 % mindre værd end den startede. Det er mærkeligt, men viser måske at investorerne ikke er klar over hvordan Kåre Schultz kommunikerer. Her er investeringsperspektivet:

Teva fik i 1. kvartal en indtjening på 0,94 USD mod forventet 0,67

Teva hævede forventningerne til helåret fra til 2,40-2,65 fra 2,25-2,50

Teva hævede ligeledes forventningerne til det frie cash flow, som er vigtigt for at kunne betale mere af den alt for høje gæld

Regnskabet er præget af at omkostningsreduktionerne kun slår langsomt igennem og først fra slutningen af året for alvor vil kunne ses

Teva gæld er hvad den er – for høj og det tager et par år før den kommer ned hvor den hører hjemme

Kursfald må skyldes en misforståelse

Regnskabet var markant bedre end ventet. Når aktien alligevel ender med et kursfald på 4 % er det – mildt sagt meget mærkeligt. Der kan være 2 årsager hertil:

Kåre Schultz opjusterede kun forventningerne en anelse, på trods af at de initielt lå 0,25-0,30 for lavt og selv om 1. kvartal var 27 cents bedre end ventet. En opjustering på det dobbelte (opjustering til midtpunkt kun på 0,15), ville have svaret mere og bedre til realiteterne. Investorerne ser det som et tegn på at 1. kvartal ikke kun bliver det bedste, men langt det bedste kvartal. Det er næppe korrekt. Kåre Schultz opjusterede i sin tid hos Lundbeck 8 kvartaler i træk, og det samme kan meget vel ske her. Investorerne kender blot ikke Kåre Schultz godt nok endnu. Den anden årsag til den overraskende aktiekursudvikling, kan skyldes, at gælden fortsat er for høj og at det tager tid at få den bragt. Prisen på kopiprodukter er stadig markant under pres og det hæmmer indtjeningsevnen. Det er først i 2020, at gælden falder så meget og indtjeningen tilsvarende stiger så meget, at gælden kommer under 4xEBITDA og for nogen går det for langsomt.

Der er ingen ændringer i det langsigtede potentiale. KS lowballer forventningerne; han kommer til at opjustere flere gange og heriblandt måske allerede et par gange mere i 2018. Investorerne skal vænnes til, at det er sådan danskeren spiller spillet.

Anm: Jeg ejer aktier i Teva