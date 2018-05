Jyske Bank: Storsats, dygtighed og held giver full house i Nordjylland

Uanset hvordan udgangen på Jyske Banks engagement i Nordjyske Bank ender med at blive, har Jyske Bank bragt sig selv i en så fordelagtig situation, at de ikke længere kan undgå at vinde. Det skyldes en kombination af et risikomæssigt storsats, dygtighed og held.

4 grunde til kapitalgaranti

Da Jyske Bank for mere end 3 år siden kom med den økonomiske medgift, som gjorde Nørresundby Bank i stand til at blive gift med Nordjyske Bank og købe Spar Nord ud, var der flere forhold som fik Jyske Bank til at konkludere, at det var en god forretning. Fastholdelse på Bankdata, garantiprovision, køb af attraktivt forrentet efterstillet kapital markets operationer fra Nordjyske Bank, var 4 forhold som blev fremhævet.

Vestjysk appelsin i Midtjysk turban

De første 2,5 år skete der ikke meget med værdisætningen, men de seneste måneder er der for alvor kommet skred i udviklingen. Især 1 forhold har gjort en verden til forskel og dramatisk forbedret Jyske Banks situation på en måde, hvor de nu skal bære sig dumt ad for ikke at få noget godt og det optimale ud af situationen. Det er dog en ekstern appelsin som er faldet ned i deres turban, og har sikkert ikke været tilsigtet fra andres side. Det drejer sig om konsekvenserne af fusionen med Ringkøbing Landbobank.

De perfekte kort

Fusionen med Ringkøbing Landbobank giver Jyske Bank tæt på de perfekte kort på hånden. Nordjyske Banks aktier er væsentlig mindre omsatte og meget mindre efterstræbt end tilsvarende gælder for Ringkøbing Landobank. Større porteføljeaktionærer kan meget vel ”tillade” sig at have Ringkøbing Landbobank i deres beholdning, mens det kræver en mere særlig investeringscase for Nordjyske Bank.

Der er 2 primære årsager hertil. Resultaterne i Ringkøbing Landbobank har været fænomenale og aktien bliver ikke kun omsat ved festlige lejligheder, men har reelt en løbende likviditet. Hvis Jyske Bank ikke bliver (til)budt en tilstrækkelig høj pris for sine aktier, er det ikke kun tom retorik, hvis de hævder at ombytningen af 38,51 % ejerandel i Nordjyske Bank med 11 % i Ringkøbing Landbobank er omsætningsmæssigt som nat og dag. Et finansielt anlægsaktiv vs et finansielt omsætningsaktiv.

Forhøjet Nykredit bud?

Alternativ 2, som er et salg til Nykredit, er fortsat ikke udelukket. Nykredit har måske undervurderet, at Jyske Bank og Anders Dam mente det alvorligt, når de lod forstå, at en pris som minimum skulle kunne matche eget bud og være i kontanter. Nykredit forsøgte med et fedtbud, men har bl.a. undervurderet, at alternativet til at sælge til en lavere pris ikke er at bevare sin ejerandel i ikke-omsættelige Nordjyske Bank aktier, men derimod i omsætningspapiret ”Rilba”. Hvis der er flere alternativer at vælge imellem, kan modstanderen være sværere at læse.

Forbrødring på fælles regnskabsdag?

Uanset hvordan udgangen bliver og om det endelig bravalla slag mellem Jyske Bank og Nykredit ender med at skulle slås den 9. maj, hvor såvel Jyske Bank som også Nykredit aflægger deres 1. kvartalsregnskaber, skal meget gå galt for at Anders Dam ikke ender med et rigtig godt resultat. Han kan nu ticke alle bokse af og har den luksus at kunne vælge. Mon ikke Nykredit og Jyske Bank finder en fælles pris, som alle kan leve med? Nykredit/Ringkøbing Landbobank/Nordjyske Bank har ingen interesse i at have Jyske Bank ejermæssigt på slæb.