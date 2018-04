USA regnskaber: Formidabelt

Den amerikanske regnskabssæson er ca. 60 % færdig og resultaterne tegner til at blive fantastisk. Investorerne havde på forhånd frygtet, at resultaterne ville skuffe og at FANG (Facebook, Amazon, Netflix og Google) kunne blive den negative katalysator, som skulle vende de sidste mange års optur. Det skete dog ikke. Her er investeringsperspektivet:

60 % af selskaberne i S&P 500 har til og med sidste uge aflagt tal

Indtjeningsvæksten er indtil nu på 23,2 %. Vækstdriverne er et godt underliggende momentum tillagt engangseffekten fra den amerikanske skattereform.

Forventningerne lød på forhånd på en vækst på 17,3 %

79 % af selskaberne har slået forventningerne. Den langsigtede norm er at ca. 65 % overgår forventningerne; ca. 15 % leverer som forventet og 20 % ligger under det forventede.

Investorernes nervøsitet for at de høje forventninger ville blive skuffede, og at FANG aktierne ville blive den nedadgående katalysator, er ikke blevet til virkelighed. 3/4 af FANG selskaberne har leveret godt/rigtig godt og Google har samtidig indfriet forventningerne.

Første kvartalstallene bliver på flere punkter historisk. På den ene side er 79 % som slår forventningerne historisk højt. En indtjeningsvækst på 23,2 % er ligeledes meget højt og samtidig er forskellen mellem forventningerne og det realiserede på aktuelt 6 % meget højt. Højde og bredde imponerer.

Indtjeningsrekord rimer ikke på aktienedtur

Aktierne er generelt højt prissat. I kombination med at renterne er på vej op og ikke mindst at globale tillidsindikatorer peger i retning af et aftagende vækstmomentum, gør det fornuftigt at holde øje med udviklingen. En del af indtjeningsfremgangen kommer fra den amerikanske skattereform, men også et godt underliggende indtjeningsmomentum, driver fremgangen. Det bliver næppe med en så solid indtjeningsfremgang i ryggen, at aktierne vender næsen markant nedad.