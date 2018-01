Danske regnskaber: USD, bankudlodning og 3. kvartal i frisk erindring

De danske regnskaber begynder for alvor at komme ind i denne uge. 3. kvartalsskuffelsen sidder stadig i aktiebenene hos i hvert fald Vestas og FLSchmidt investorerne, hvorimod Coloplast er kommet sig halvvejs over kursforskrækkelsen. De store temaer for 4. kvartal bliver guidance for 2018 i lyset af USD svækkelse, bankudlodning og håbet om at 3. kvartal var en enlig svale. Her er individuelle kommentarer til den kommende regnskabssæson for udvalgte danske selskaber:

Maersk: Updatering på Hamburg Süd og fremtiden for Maersk Drilling + tal

Coloplast: Driller især USD svækkelsen 2018 guidance + opdatering på opkøbsfronten

Danske Bank: Kan de fastholde udlodning og aktietilbagekøb og positionen som top 3 på ROE i Skandinavien?

DSV: Er der nye opkøb i kikkerten, guidance og målsætning for kapitalforhold. DSV kan godt lide europæisk vækst og de europæiske vækstudsigter er de bedste siden dotcom bølgen.

FLSchmidt: Kan de vaske Q3 pletten væk. Svag ordreindgang og lavere priser ikke et engangsfænomen

GN Store Nord: Kan de fortsat være med i toppen af høreapparatligaen?

Jyske Bank: Hvad skal der ske med Nordjyske Bank/aktietilbagekøb/udbytte. Med sektorens absolutte højeste omkostningsprocent skal der ske noget. Investorernes eneste afkast de seneste 3 år har været udbytte.

Lundbeck: Første regnskab uden Kåre Schultz bærer stadig KS’ fingeraftryk, men er der mere omkostningstilpasning at komme efter + pipelineopdatering

Novo Nordisk: Vækst, USD svaghed, nyt om Ablynx

Novozymes: 3. kvartal var en positiv overraskelse, men kan Novozymes levere en vækst og guidance for 2018 som tilfredsstiller investorerne ikke mindst set i lyset af USD svækkelsen og kursstigningen de seneste måneder?

Vestas: 3. kvartal skuffede på grund af prispres, som ikke forsvinder med det samme. GE melder om prispres på ”on-shore” og hvad med USD svækkelse? For 3 månder siden forventede analytikerne en indtjeingsfremgang i 2018 på ca. 12 % i forhold til 2017. Nu lyder forventningerne på en tilbagegang på 5 %.

Anm: Jeg ejer aktier i Novo Nordisk, Jyske Bank