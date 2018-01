Aktier: Trump har kun en enkelt aktie i opturen

Der er blevet sat mange nye amerikanske aktieindeksrekorder de seneste 12 måneder. Ikke sjældent har den amerikanske præsident truttet højlydt i Trumpeten og direkte eller indirekte ladet forstå, at stigningerne er hans fortjeneste. Nu skal man ikke tror på alt det som man hører, men rimeligt er det nok i hvert fald den seneste måned at tilskrive stigningen til noget som Trump har udrettet politisk; men ikke mere end det.

Apple tager en bid af det søde skatteæble

Igennem mange år har de amerikanske virksomheder oparbejdet gigantiske udenlandske formuer, som henstår på ubeskattede udenlandske konti. Pengene har stået og ventet på den form for amerikansk skatteamnesti, som Trump har fået gennemført i form af en lavere selskabsskat. Apple har besluttet at trække de mange udenlandske USD hjem; investere i amerikanske datacentre m.v. og samtidig spare en masse rare penge i skat. Uanset hvordan man vender og drejer det, ville det ikke være sket uden den amerikanske skattereform, som Trump er arkitekten bag ved. I tillæg giver den amerikanske skattereform med lavere selskabsskat og bedre og hurtigere afskrivningsmuligheder en indtjeningsfremgang på estimeret 6-10 % for selskaberne i S&P 500. 1-0 til Trump.

Virksomheder i topform

De amerikanske og for den sags skyld også de europæiske virksomheder er i rigtig god økonomiform. Virksomhederne har brugt tiden efter finanskrisen fornuftigt til ikke at lade deres økonomiske resultater i høj grad styre af konjunkturerne, men i stedet for have muligheder for at kunne påvirke deres egen skæbne og bundlinje. Denne del af aktieopturen har ikke noget med Trump at gøre: 1-1.

Midt i en højkonjunktur

Da Trump blev valgt som præsident i 2016 havde den amerikanske og globale økonomi været i en fremdrift i tæt på 12 måneder. Investorerne havde blot ikke eller ikke i tilstrækkelig omfang bemærket det. I 2016 var de nemlig optaget af den uforklarlige aktienedtur i januar 2016; siden fulgte Brexit og endnu en italiensk politisk krise og sluttelig valget af Trump. Økonomien kørte sideløbende, godt, men investorerne fokuserede ikke på det. Optur med eller uden Trump: 1-2:

FANG dominerer

En betydelig del af den amerikanske indeksmæssige optur har de seneste år været drevet af Facebook, Amazon, Alphabet (Google) og Netflix. Selskabernes succes og gode udvikling har ikke noget med Trump at gøre: 1-3

Lave renter gør aktiegodt

En betydelig del af aktieopturens alibi er de lave renter, som ikke mindst skyldes det fortsatte fravær af centralbankernes foretrukne 2 % inflation. Heller ikke her kan Trump hævde at have en aktie med i opturen. De lave renter skyldes, at der fortsat er ledig kapacitet og at nye teknologier er med til at holde omkostningerne ned: 1-4

Optur med eller uden Trump

Trump kan tage æren for noget, men ikke særlig meget af opturen. I hovedsagen er den amerikanske skattereform hans fortjeneste. Den giver en bundlinjelettelse i USA samtidig med at det her og nu får Apple til at repatriere oversøiske mia. Hvis det går som med isbjerget, hvor kun 10 % er synligt, vil mange flere amerikanske mia. af USD finde vej hjem igen. Det bærer Trumps vandmærke, men hovedparten af resten af opturen i hans regeringsperiode har andre faddere.